Кто должен будет сдавать отпечатки пальцев: Токаев подписал закон

Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстан по вопросам Государственной корпорации «Правительство для граждан», международного технологического парка «Астана Хаб» и дактилоскопической регистрации Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере оказания государственных услуг.
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