Reuters: в проекте коммюнике саммита по Украине есть тезис о контроле Киева над ЗАЭС

Раскрыты из чернового варианта коммюнике конференции в Швейцарии по Украине. Проект документа, оказавшийся в распоряжении Reuters, содержит заявления о контроле Киева над Запорожской АЭС и о важности свободного коммерческого судоходства в Азовском и Черном морях, а также призыв освободить пленных.
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