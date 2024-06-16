Reuters: в проекте коммюнике саммита по Украине есть тезис о контроле Киева над ЗАЭС

Раскрыты из чернового варианта коммюнике конференции в Швейцарии по Украине. Проект документа, оказавшийся в распоряжении Reuters, содержит заявления о контроле Киева над Запорожской АЭС и о важности свободного коммерческого судоходства в Азовском и Черном морях, а также призыв освободить пленных.