Ничтожества сменили опытных европейских лидеро — Медведев

Ничтожества с завышенной самооценкой пришли на смену опытным и умным лидерам Европы, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя стремление европейцев загнать конфликт с Россией в необратимую фазу.
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