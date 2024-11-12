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Ничтожества сменили опытных европейских лидеро — Медведев

Ничтожества сменили опытных европейских лидеро — Медведев

Ничтожества с завышенной самооценкой пришли на смену опытным и умным лидерам Европы, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя стремление европейцев загнать конфликт с Россией в необратимую фазу.

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