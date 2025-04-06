Ночью в Астрахани ловили загулявших детей

Сотрудники ПДН, администрации и УФСИН организовали рейд по Советскому району. Представители закона с наступлением ночи вышли с проверками по паркам, скверам, барам, кальянным и компьютерным клубам, чтобы отыскать загулявшихся подростков.
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