Блогер из Татарстана, которая продавала дешевые путевки в Дубай, ответила пострадавшим

Блогер, которая продавала дешевые путевки в Дубай, ответила пострадавшим. В прямом эфире женщина заявила: «Доказательств, что они мошенники, нет, тем не менее вернуть деньги клиентам блогеры пока не могут».
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