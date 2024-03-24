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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Янник Синнер: «Теннис – игра, в которой иногда ты побеждаешь, а иногда проигрываешь, потому что соперник подает или в целом играет хорошо»

Янник Синнер: «Теннис – игра, в которой иногда ты побеждаешь, а иногда проигрываешь, потому что соперник подает или в целом играет хорошо»

В первом матче в Майами Синнер обыграл Андреа Вавассори – 6:3, 6:4. В третьем круге итальянец встретится с Тэллоном Грикспором.

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