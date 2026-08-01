Google отключила ИИ‑генератор Nano Banana спустя сутки из-за создания фейковых катастроф

Инструмент позволял за секунды создавать реалистичные фейки — от врезавшегося в небоскрёб самолёта до ядерных объектов Компания Google менее чем через сутки отключила функцию Nano Banana в веб‑версии Google Earth.
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