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Google отключила ИИ‑генератор Nano Banana спустя сутки из-за создания фейковых катастроф

Google отключила ИИ‑генератор Nano Banana спустя сутки из-за создания фейковых катастроф

Инструмент позволял за секунды создавать реалистичные фейки — от врезавшегося в небоскрёб самолёта до ядерных объектов Компания Google менее чем через сутки отключила функцию Nano Banana в веб‑версии Google Earth.

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