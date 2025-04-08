Около 30 колледжей Петербурга предлагают востребованные специальности с упрощенным поступлением

Абитуриенты могут выбрать свое направление из 19 возможных Для выпускников 9-х классов, желающих поступить в колледжи и сдавать только два предмета на ОГЭ, определен перечень из 19 наиболее востребованных профессий.
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