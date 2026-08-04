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В России предлагают перейти на электронные учебники

В России предлагают перейти на электронные учебники

Цифровые пособия помогут избавить школьников от необходимости носить тяжелые стопки книг Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предложил перейти на электронные учебники в школах.

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