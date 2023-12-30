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Закон, порядок, государство

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Правительство продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ

Правительство продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ 30 декабря 2023 11:00 Жилищно-коммунальное хозяйство   Правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России.

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