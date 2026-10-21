Рост связан сразу с несколькими факторами: перераспределением трафика в онлайн, удорожанием аренды и изменением потребительского поведения Около трети российских ретейлеров, которые пересмотрели свои стратегии развития на 2026 год, приняли решение закрыть все свои физические магазины.