Рост связан сразу с несколькими факторами: перераспределением трафика в онлайн, удорожанием аренды и изменением потребительского поведения Около трети российских ретейлеров, которые пересмотрели свои стратегии развития на 2026 год, приняли решение закрыть все свои физические магазины.
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