В Омской области готовятся эвакуировать жителей Ульяновки – в зоне риска подтопления находятся 34 дома.
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В Омской области готовятся эвакуировать жителей Ульяновки – в зоне риска подтопления находятся 34 дома.