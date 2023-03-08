Зеленский может не отдавать приказ об отступлении из Бахмута, чтобы в этом городе избавиться от наиболее влиятельных конкурентов – командиров нацбатов

Подтвердившаяся накануне информация о ликвидации бойцами ЧВК «Вагнер» в Артёмовске одного из наиболее одиозных представителей националистического движения на Украине – Дмитрия Коцюбайло – подтверждает ещё и сведения о том, что в город противником были переброшены подразделения специального назначения.
Популярные статьи
- Переданные подпольщиками Николаева координаты помогли уничтожить базу подготовки диверсантов ВМС Украины
- Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны
- В 93-й бригаде ВСУ приняли отступающие из Артёмовска подразделения территориальной обороны за наступление ЧВК «Вагнер» и открыли по ним огонь
Свежие комментарии