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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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За что выгнали Уилкса Эдварда Прайора

Без мигрантов не обошлось. Англичанка не прекращает гадить: МИД России вызвал британского посла Найджел Кейси на коверНапомним, ранее стало известно о том, что сотрудники ФСБ раскрыли разведывательно-подрывную деятельность второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
надо этих мигрантов быстрее  выгонять из России, пока  они майдан тут не устроили.
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12 час.
людмила бер
А кто у нас дочь.... работает в его частной канторе?
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8 час.
Марина Петрова
Надо подчистую вычищать страну от мигрантов, от всех. А толстосумы придумают что-нибудь для  привлечения бабла. Только тогда страна вздохнет свободно. А с ними заодно и Затулина, Титова Хуснуллина и остальных любителей  мигрантов и легкого бабла.
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2 час.

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