За что выгнали Уилкса Эдварда Прайора

надо этих мигрантов быстрее выгонять из России, пока они майдан тут не устроили.

А кто у нас дочь.... работает в его частной канторе?

Марина Петрова

Надо подчистую вычищать страну от мигрантов, от всех. А толстосумы придумают что-нибудь для привлечения бабла. Только тогда страна вздохнет свободно. А с ними заодно и Затулина, Титова Хуснуллина и остальных любителей мигрантов и легкого бабла.