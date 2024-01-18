"Россия возрождает сталинские структуры": Кого будет ловить новый Смерш

Что бы СМЕРШ заработал нужно СВО выводить в другой статус.Что бы вся страна была к этому причастна,на уровне закона.

Natalija Osminina

Да СВО уже заканчивается. Её активная фаза по крайней мере. И СВО тут вообще-то ни при чем. СМЕРШ нужен для выявления диверсантов в тылу.