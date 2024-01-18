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"Россия возрождает сталинские структуры": Кого будет ловить новый Смерш

"Россия возрождает сталинские структуры": Кого будет ловить новый Смерш

Британская разведка серьёзно обеспокоилась громкими заявлениями о необходимости восстановления известного из истории Великой Отечественной контрразведывательного подразделения "Смерть шпионам", эффективно боровшегося с диверсантами.

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Комментарии
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radiofree RF
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33 мин.
басурманин шкодник
Что бы СМЕРШ заработал нужно СВО выводить в другой статус.Что бы вся страна была к этому причастна,на уровне закона.
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30 мин.
Natalija Osminina
Да СВО уже заканчивается. Её активная фаза по крайней мере. И СВО тут вообще-то ни при чем. СМЕРШ нужен для выявления диверсантов в тылу.
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28 мин.

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