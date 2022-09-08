В России раскрыли главную причину продолжающегося ухода зарубежных компаний

В России раскрыли главную причину продолжающегося ухода зарубежных компаний

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов выступил с заявлением о том, что зарубежные компании, покидающие российский рынок, принимают это решение не по своей воле, а под беспрецедентным давлением со стороны западных политиков.

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