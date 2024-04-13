Освобождение Крыма: советские войска прорываются к «крепости Севастополь»

Советские командиры на митинге в освобожденном Симферополе Наступление подвижной группы После прорыва вражеской обороны на севере полуострова (Освобождение Крыма: прорыв обороны немецкой 17-й армии), 11 апреля 1944 года командование 4-го Украинского фронта с целью быстрейшего освобождения Крымского полуострова сформировало подвижную группу фронта.