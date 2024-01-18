Пятна пота с белых вещей исчезнут на раз-два: помогут эти копеечные средства

Иногда на белой одежде остаются пятна пота, которые не отстирываются привычными методами. В таком случае помогут народные средства, которые обойдутся вам в копейки либо вообще бесплатно, так как у большинства россиян все ингредиенты находятся под рукой.
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