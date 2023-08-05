Пригожина ввели в игру чтобы скрыть настоящих создателей ЧВК

ФС

Фарид Сабиров

Я не скажу про закулисье этого проекта. Но в Африке ЧуВаКи Вагнера реально всех выдавили. Что херАнцузсский легион что америкашек про прочую шалупень вообще молчу. Они там сейчас реально в авторитете насмехаются уровнях и решают все вопросы