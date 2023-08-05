КТО ВЫ ДМИТРИЙ УТКИН? Дмитрий Уткин, справа на фото. Слушайте версию. Дмитрий Уткин настоящий создатель Вагнера, человек давший свой позывной в название военной компании.
Пригожина ввели в игру чтобы скрыть настоящих создателей ЧВК
Комментарии
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ФС
Фарид Сабиров
Я не скажу про закулисье этого проекта. Но в Африке ЧуВаКи Вагнера реально всех выдавили. Что херАнцузсский легион что америкашек про прочую шалупень вообще молчу. Они там сейчас реально в авторитете насмехаются уровнях и решают все вопросы
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1 час.
ВТ
Врам Тавризов
За это они и молодцы Но внутри РФ им делать нечего, они создавались для других дел
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1 час.
Аким Воземчук
Не верю.
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1 мин.
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