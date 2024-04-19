112: Третий член экипажа разбившегося Ту-22М3 найден мертвым

Четвертый член экипажа потерпевшего крушение на Ставрополье бомбардировщика Ту-22М3 погиб.Один из четверых членов экипажа военного бомбардировщика Ту-22М3, который сегодня упал на территории Ставропольского края, к сожалению, погиб.
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