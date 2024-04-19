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112: Третий член экипажа разбившегося Ту-22М3 найден мертвым

112: Третий член экипажа разбившегося Ту-22М3 найден мертвым

Четвертый член экипажа потерпевшего крушение на Ставрополье бомбардировщика Ту-22М3 погиб.Один из четверых членов экипажа военного бомбардировщика Ту-22М3, который сегодня упал на территории Ставропольского края, к сожалению, погиб.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Автор заблудился в третьем и четвёртом. Жалко лётчика, жалко машину, а это уже не первый ТУ-22 падает. Кто в наземной обслуге и у кого ещё есть доступ. Война, а на аэродромах проходной двор. И это вина Шойгу прямая. Посмотрим на выводы если сообщат.
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