112: Третий член экипажа разбившегося Ту-22М3 найден мертвым

ГБ

Геннадий Бережнов

Автор заблудился в третьем и четвёртом. Жалко лётчика, жалко машину, а это уже не первый ТУ-22 падает. Кто в наземной обслуге и у кого ещё есть доступ. Война, а на аэродромах проходной двор. И это вина Шойгу прямая. Посмотрим на выводы если сообщат.