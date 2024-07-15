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Новости экономики России

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Инфляция не оставляет ЦБ другого выбора

Кажется, что текущая ключевая ставка не может остановить инфляцию. Такой вывод можно смело сделать после того, как прошло полгода с последнего повышения, и за это время существенных признаков торможения роста цен не наблюдается.

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