Инфляция не оставляет ЦБ другого выбора

Кажется, что текущая ключевая ставка не может остановить инфляцию. Такой вывод можно смело сделать после того, как прошло полгода с последнего повышения, и за это время существенных признаков торможения роста цен не наблюдается.
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