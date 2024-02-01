Премия «Лучшие книги, издательства, проекты» за 2023 год вручена лауреатам

31 января 2024 года в Новом Театре под руководством Эдуарда Боякова были названы лауреаты премии, учрежденной в 2000 году Русским биографическим институтом, Российской государственной библиотекой, «Литературной газетой» и культурно-просветительским центром «Орден».
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