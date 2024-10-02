Володина рассказала, кому стоит подставить руки, чтобы ловить успех, удачу и богатство: счастье выскочит неожиданно Ольга БезродняяВасилиса Володина уже составила новый прогноз и знает, кому в ближайшем будущем выпадет невероятное счастье и удача.