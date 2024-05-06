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  • Сергей Догадин
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«Хорошие русские» прибились к берегу»

«Хорошие русские» прибились к берегу»

Госдеп спустя год нашел-таки возможность спонсировать оппозиционных «звёзд»   Здесь все: Стас, Никита и Дюша Метелкин репер Face, певица Монеточка, комики Ариана Лолаева и Идрак Мирзализаде, журналист Андрей Лошак, участница Pussy Riot Мария Алёхина с ЛГБТ-флагом, музыкант Борис Гребенщиков (большинство из них признаны иноагентами).

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Один раз предавши - предаст снова..
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6 час.
ЮК
Юрий Костюнин
Они все почти одной нации.   Рррррусские.
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6 час.
Людмила Елисеева
Нет, нет и нет!!! Какие концерты в госпиталях? Какие деньги для СВО??? Концерты дают от души , от сердца, для поднятия духа, для поддержки. А какие концерты они дадут? Сплошной негатив. НЕТ!!!
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4 час.

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