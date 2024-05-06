«Хорошие русские» прибились к берегу»

Они все почти одной нации. Рррррусские.

Людмила Елисеева

Нет, нет и нет!!! Какие концерты в госпиталях? Какие деньги для СВО??? Концерты дают от души , от сердца, для поднятия духа, для поддержки. А какие концерты они дадут? Сплошной негатив. НЕТ!!!