Госдеп спустя год нашел-таки возможность спонсировать оппозиционных «звёзд» Здесь все: Стас, Никита и Дюша Метелкин репер Face, певица Монеточка, комики Ариана Лолаева и Идрак Мирзализаде, журналист Андрей Лошак, участница Pussy Riot Мария Алёхина с ЛГБТ-флагом, музыкант Борис Гребенщиков (большинство из них признаны иноагентами).
«Хорошие русские» прибились к берегу»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЭ
Наталья Эрнст
Один раз предавши - предаст снова..
Ответить
6 час.
ЮК
Юрий Костюнин
Они все почти одной нации. Рррррусские.
Ответить
6 час.
Людмила Елисеева
Нет, нет и нет!!! Какие концерты в госпиталях? Какие деньги для СВО??? Концерты дают от души , от сердца, для поднятия духа, для поддержки. А какие концерты они дадут? Сплошной негатив. НЕТ!!!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии