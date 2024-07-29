Льюис Хэмилтон: Я и сам не рад победе благодаря дисквалификации Рассела

Льюис Хэмилтон: Я и сам не рад победе благодаря дисквалификации РасселаLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признался, что не рад своей 105-й в карьере победе, одержанной на Гран При Бельгии.