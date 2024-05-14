Снарядный завод в Уэльсе считали случайностью, но инцидент на предприятии, где делают ЗРК Ирис-Т оживил фобии о «диверсантах из России»

ЗРК Ирис-Т первая большая германская разработка в области ПВО-ПРО. Истинные её боевые возможности пока не раскрыты, но как дорогой и где-то даже знаковый вид оружия, она всегда будет одной из первоочередных целей.
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