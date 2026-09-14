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Контрафронт

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Нигерия: Подозреваемые бандиты в утренние часы 13 сентября штурмовали оперативную базу Объединенной...

Нигерия: Подозреваемые бандиты в утренние часы 13 сентября штурмовали оперативную базу Объединенной оперативной группы безопасности, расположенную на территории лесного заповедника вдоль оси Игбети-Игбохо в районе местного самоуправления Урелопе (LGA) штата Ойо.

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