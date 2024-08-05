Первоклассник попал в реанимацию после игры возле костра на даче в Ленобласти

ТАСС/Александр Рюмин Восьмилетний ребенок попал в реанимацию с сильными ожогами, которые получил, играя рядом с костром на даче в городе Всеволожске Ленинградской области, сообщает 5 августа источник РЕН ТВ.
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