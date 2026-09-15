Памятник Кириллу Лаврову открыли в Петербурге

Памятник народному артисту СССР Кириллу Лаврову открыли в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне Санкт-Петербурга.
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