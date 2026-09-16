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Официально: Петросян, Мишина и Галлямов выступят на челленджере в Грузии

Официально: Петросян, Мишина и Галлямов выступят на челленджере в Грузии

Стал известен состав российских фигуристов на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Грузии. Турнир пройдёт с 30 сентября по 3 октября в городе Батуми.

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