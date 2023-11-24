Для бойцов из Медведкова и Свиблова передали гуманитарный груз

23 ноября по инициативе Председателя Московской городской Думы, депутата от избирательного округа №12 Алексея Шапошникова состоялась отправка гуманитарного груза в зону СВО – бойцам, мобилизованным из Северо-Восточного округа (Свиблово, Северное и Южное Медведково).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии