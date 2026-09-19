Меховые головные уборы: как выбрать размер и сочетать с гардеробом

Меховой головной убор — это не просто способ согреться в холодное время года. Это аксессуар, который задаёт настроение всему образу, подчёркивает статус и стиль своей владелицы.
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