«Спартак» получил отказ от «Монако». «Зенит» по-прежнему держит в прицеле Головина. Каковы шансы?

Как мы уже сообщали со ссылкой на французский foot-sur7.fr, российские «Спартак» и «Зенит» минувшим летом предпринимали серьезные попытки приобрести полузащитника сборной России Александра Головина у «Монако».
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