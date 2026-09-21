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Спорт Уик-Энд

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«Спартак» получил отказ от «Монако». «Зенит» по-прежнему держит в прицеле Головина. Каковы шансы?

«Спартак» получил отказ от «Монако». «Зенит» по-прежнему держит в прицеле Головина. Каковы шансы?

Как мы уже сообщали со ссылкой на французский foot-sur7.fr, российские «Спартак» и «Зенит» минувшим летом предпринимали серьезные попытки приобрести полузащитника сборной России Александра Головина у «Монако».

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