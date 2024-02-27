Суд в Москве арестовал счета жены писателя Акунина на сумму до 6 млн рублей

Пресс-секретарь Басманного районного суда Ольга Назарова подтвердила в беседе с RT информацию о том, что суд арестовал счета супруги писателя Бориса Акунина* на сумму до 6 млн рублей до 14 июня 2024 года.
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