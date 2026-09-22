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Готовы ли вы к дороге? Проверьте свои навыки водителя в нестандартных ситуациях

Представьте, что вы за рулем. Вокруг — обычный городской трафик, но вот неожиданно возникает ситуация, в которой нужно проявить не только знание правил, но и смекалку.

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