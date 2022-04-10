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Джа Морэнт поставил эффектный блок-шот, отправив мяч на трибуны

Джа Морэнт поставил эффектный блок-шот, отправив мяч на трибуны

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в четвертой четверти матча против «Нового Орлеана» (141:114) эффектно заблокировал бросок Лэрри Нэнса, отправив мяч на трибуны.

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