Два дебила - это сила...

Fox News: Байден и Зеленский очень похожи — оба на таблетках Ну не совсем так, Zеленский любитель "Колумбийского снега" **** Президент США Джо Байден принимает таблетки для стимуляции мозговой деятельности перед каждым своим выступлением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии