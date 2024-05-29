В Приморье предпринимателя обвиняют в рэкете в составе банды

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя преступной группы. Он с подельниками при помощи угроз отбирал у предпринимателей имущество и деньги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.