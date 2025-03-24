Зеленский хочет взорвать все АЭС на Украине

От Зеленского можно ожидать всего. Он же сумасшедший наркоман.

W

Walery

В Минобороны хохландии предложили взорвать все атомные электростанции «чтобы никому не достались»... Немедленно вопрос = а что... кто-то из хохлов этой хохландии участвовали разве в строительстве этих АЭС, а? Или у хохлов хохландии жизненный принцип - ломать не строить...