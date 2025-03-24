В украинском Минобороны предложили взорвать все атомные электростанции, которые получится, «чтобы никому не достались».
Зеленский хочет взорвать все АЭС на Украине
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Да ужжжж..Дали ДЕБИЛАМ стррану..А они её поломали как дети игрушку.
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10 час.
Семен Демин
От Зеленского можно ожидать всего. Он же сумасшедший наркоман.
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7 час.
W
Walery
В Минобороны хохландии предложили взорвать все атомные электростанции «чтобы никому не достались»... Немедленно вопрос = а что... кто-то из хохлов этой хохландии участвовали разве в строительстве этих АЭС, а? Или у хохлов хохландии жизненный принцип - ломать не строить...
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4 час.
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