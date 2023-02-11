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С 13 февраля начнут лишать прав: ГИБДД начала поиски этих вещей в багажнике

С 13 февраля начнут лишать прав: ГИБДД начала поиски этих вещей в багажнике

Автовладельцам России сообщили о новых проверках на дорогах. В ближайшее время сотрудники ГИБДД будут активнее отслеживать водителей, которые нарушают правила, особое внимание будут уделять вещам в багажнике или на крыше, сообщает Autosecret.

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