Москва приглашает на квест-фестивали по историческим эпохам в августе

С 1 по 30 августа в рамках "Лето в Москве" пройдут квест-фестивали "Московская машина времени". Посетители смогут путешествовать через пять исторических эпох и принять участие в интерактивных занятиях на площадках в различных округах столицы.
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