Продажи Content Warning перевалили за 2,2 миллиона копий, а количество активных игро...

Продажи Content Warning перевалили за 2,2 миллиона копий, а количество активных игроков достигло 8,8 миллионаНезависимая команда разработчиков из студии Landfall на “День дурака” выпустила весьма необычный кооперативный хоррор.
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