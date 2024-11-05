Жирной жизни бюргеров пришёл конец, -ец, -ец, -ец!

Юлия Белова Производство пива нужно переносить из Германии в Россию!))))))) Можно выращивать сырьё самим, земли - завались! Вода дешевая, электричество и газ - тоже. И рынок сбыта - тут же. Правда, гражданство России надо получить. Но это же мелочи, правда? Бизнес, и ничего личного ))))))))

Алексей Ухов А главное, что через годик-другой, а то и раньше новый фюрер укажет им выход из нищеты - дранх нах Ост!!! И ведь пойдут суукки!