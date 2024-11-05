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  • Надежда
    И этого песца бюргерам подсунул вот этот плюгавенький на фото) Правда, начала когда-то тоже не очень приятная тетка г...Жирной жизни бюрг...
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    Производство пива нужно переносить из Германии в Россию!))))))) Можно выращивать сырьё самим, земли - завались! Вода ...Жирной жизни бюрг...

Жирной жизни бюргеров пришёл конец, -ец, -ец, -ец!

Жирной жизни бюргеров пришёл конец, -ец, -ец, -ец!

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. Когда же немцы поймут, что их санкции убивают не только собственную промышленность, но и всё, что было создано за последние десятилетия? Они уже настолько перестали соображать, что не видят очевидного регресса во всех сферах жизни.

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Комментарии
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Юлия Белова
Производство пива нужно переносить из Германии в Россию!))))))) Можно выращивать сырьё самим, земли - завались! Вода дешевая, электричество и газ - тоже. И рынок сбыта - тут же. Правда, гражданство России надо получить. Но это же мелочи, правда? Бизнес, и ничего личного ))))))))
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12 час.
Алексей Ухов
А главное, что через годик-другой, а то и раньше новый фюрер укажет им выход из нищеты - дранх нах Ост!!! И ведь пойдут суукки!
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12 час.
Надежда
И этого песца бюргерам подсунул вот этот плюгавенький на фото) Правда, начала когда-то тоже не очень приятная тетка гелька, а олух с анькойленкой закончили этот процесс...
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11 час.

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