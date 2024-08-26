Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВСУшники в шоке: главный гомосек Украины Олег Ляшко за 2 года прошёл путь от солдата до комбата

ВСУшники в шоке: главный гомосек Украины Олег Ляшко за 2 года прошёл путь от солдата до комбата

"Если кто не знал - Ляшко уже комбат батальона БПЛА в 63 омбр… Очень некомпетентный и с большой короной, которая передавливает ему мозг.

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