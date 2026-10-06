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Нижегородская правда

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Вопросы о сложном: в чем опасность психологического тестирования школьников

Вопросы о сложном: в чем опасность психологического тестирования школьников

Считаете ли вы, что смерть является искуплением грехов? А что только зрелый человек может принять решение уйти из жизни? Такие вопросы содержатся в тесте, который проходят российские школьники на платформе единой системы психологического тестирования и мониторинга (ЕСПТМ).

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