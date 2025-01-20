Светлана Власова: Сплоченность и единство россиян помогают защитить границы и интересы нашей Родины

Светлана Власова, руководитель Центра ГТО МБУ ДО «СШ «Тверь»: – Мы живем в такое время, когда cплоченность и единство россиян помогают защитить границы и интересы нашей Родины в борьбе с коллективным Западом.
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