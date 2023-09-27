Лучших племенных скакунов выберут на соревнованиях в Подмосковье

Соревнования племенных лошадей за кубок губернатора впервые пройдут в Подмосковье. В состязаниях примут участие более 100 скакунов — представителей орловской, русской, американской и французской рысистых пород.
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