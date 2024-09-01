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«Арест Дурова — политическое дело, которое стало частью информационной войны»

«Арест Дурова — политическое дело, которое стало частью информационной войны»

Арест Павла Дурова, несомненно, связан с попыткой властей Франции и Евросоюза подвергнуть Telegram цензуре и обстоятельства задержания российского предпринимателя свидетельствуют, что дело имеет политический характер, считает Пьер де Голль.

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