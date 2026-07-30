Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I полугодии 2026 года выросла почти в 20 раз

Однако в компании отметили, что показатели чистой прибыли первого полугодия 2026 и 2025 годов не являются сопоставимыми из-за отсутствия в 2026 году положительного влияния курсовых разниц, которое наблюдалось в предыдущем году.
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