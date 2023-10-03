В РАН оценили последствия очередного витка скандала между Индией и Канадой

Требование Индии отозвать около 40 канадских дипломатов из-за скандала с убийством лидера сикхской общины Хардипа Сингха Нижара является мягким шагом, который призван продемонстрировать политическое недовольство.
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